В Челябинске пройдет фестиваль городских сообществ

Резиденты — «Клоповник», «Челябинск пешком», «Том Сойер Фест», «Культурный слой»

В центре Челябинска проведут встречи с городскими активистами, которые расскажут, как можно повлиять на развитие города и участвовать в его преображении. Однодневный фестиваль объединит неравнодушных к судьбе родного города людей и познакомит их с любительскими проектами, ставшими уже символами идентичности и креативности Челябинска.

Мероприятие назвали «Соседи снизу» — именно представители низовых (маленьких, но очень инициативных) сообществ введут челябинцев в суть своей деятельности, проведут лекции, мастер-классы и экскурсии. Спикерами выступят кураторы «Том Сойер Феста» Анастасия Кашина и Белла Югова, Чистомэн, организатор проекта экскурсий по Челябинску Юля Семейкина, куратор «Клоповника» Алиса Жихарева, руководитель «Разделяйки» Дмитрий Закарлюкин и другие. Они поднимут темы реставрации челябинских зданий, способов продвижения искусства в городе, экологии и чистоты, уральской моды и главное — «Как полюбить Челябинск?».

Из мастер-классов обещают создание самодельных миниатюрных книжек и наличника из глины, гравирование на ткани с городских люков, а также пленэр с художником. Одной из площадок станет маркет уральских мастеров, а вечером — мемный квиз о Челябинске, иммерсивный аудиодрейф «Свидание с городом» и концерт «Что видела улица Труда?».

Фестиваль пройдет 7 сентября в «Штабе хранителей наследия» на Труда, 89. Площадка стала уже культовой — это центр притяжения креативных сообществ, реконструкторов и дизайнеров.