В Челябинске пройдет фестиваль «Человек театра»

Актеры из России и Армении будут играть небольшие спектакли по рассказам

Новый художественный театр устраивает десятый ежегодный фестиваль спектаклей малых форм «Человек театра». Участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Еревана и Челябинска будут играть моноспектакли, постановки по рассказам, миниатюры и эскизы.

В афише фестиваля 15 спектаклей. Среди них мистическая драма «Метель» от НХТ, музыкальный спектакль «Русь взвихренная» московского драмтеатра и психодрама «Офлайн» от ереванского театра пантомимы.

На спектакли пригласят театральных критиков, с которыми можно будет обсудить постановки.

Фестиваль будет идти десять дней, с 27 февраля по 5 марта. Кроме ежедневных постановок на сцене НХТ, пройдут читки, мастер-классы и показ документального кино. Пока купить билеты можно только на 10 из 15 спектаклей. Полная афиша мастер-классов и мероприятий дорабатывается.

На фестивале пройдет творческий вечер «Человек театра в поддержку защитников Отечества», на нем выступят актеры Нового художественного театра, народный артист РСФСР Александр Михайлов, актер и поэт Антон Шагин, артист театра и кино Сергей Варчук.

Билеты на объявленные спектакли уже можно купить в паблике «НХТ» сети «ВКонтакте» и на сайте театра.