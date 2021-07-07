Организаторы сообщают, что сложно выделить каких-то конкретных исполнителей, так как список очень большой и включает в себя много разноплановых команд из нескольких стран.
«Каких-то суперожиданий я не строю, просто мы с лучшей подругой давно хотели побывать на крутой эмо-вечеринке и никто, кроме нас, за столько лет нам ее не устроил. Постараемся держать организацию и будем развлекаться вместе со всеми»,
— Настя Сомна, организатор вечеринки.
Вечеринка пройдет 18 июля в караоке-клубе Tarantinoz в 19:00. Стоимость билета — 200 рублей.
Текст: Евгений Рыженьков