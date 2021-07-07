В Челябинске пройдет эмо‑вечеринка EMO of our days

18 июля в клубе Tarantinoz прозвучат как хиты 2007 года, так и композиции малоизвестных исполнителей в жанрах screamo, midwest emo, emo violence

Организаторы сообщают, что сложно выделить каких-то конкретных исполнителей, так как список очень большой и включает в себя много разноплановых команд из нескольких стран.



«Каких-то суперожиданий я не строю, просто мы с лучшей подругой давно хотели побывать на крутой эмо-вечеринке и никто, кроме нас, за столько лет нам ее не устроил. Постараемся держать организацию и будем развлекаться вместе со всеми»,

— Настя Сомна, организатор вечеринки.

Вечеринка пройдет 18 июля в караоке-клубе Tarantinoz в 19:00. Стоимость билета — 200 рублей.

Текст: Евгений Рыженьков

