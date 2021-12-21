В Челябинске пройдет электронный концерт группы DAS MAN

В день концерта откроется выставка современных художников из Екатеринбурга

24 декабря в челябинской галерее «Клоповник», что под Домом печати, пройдет концерт группы DAS MAN. Ребята исполняют электронную музыку и пост-панк в подпольях родного Екатеринбурга, а теперь познакомиться с необычным звучанием сможет Челябинск.



DAS MAN — именуют себя техно-философским проектом. За время существования ребята немного изменили название и музыкальное направление и вместо томного и мрачного пост-панка стали делать электронную музыку.

У группы очень концептуальное и необычное звучание, в котором явно слышен протест против современной музыки, при этом чувствуется некая безысходность.

Песни группы — это картины, которые нужно прочувствовать слухом, а не глазами. Но посмотреть в день концерта в «Клоповнике» тоже будет на что — екатеринбуржцы привезут с собой выставку современных художников.

Полноценно познакомиться с авангардным искусством соседей из Свердловской области можно будет 24 декабря в 20:00 в галерее «Клоповник».