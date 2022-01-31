В Челябинске пройдет экскурсия по Дому общественного собрания

А через неделю в особняке запланирован исторический бал

31 января в Челябинске пройдет открытая экскурсия по бывшему Дому общественного собрания на улице Труда рядом с Историческим музеем Южного Урала. Замдиректора музея Александр Лымарев расскажет о временах, когда рядом вместо музея был скотный двор с амбаром, и о том, кому богатая усадьба принадлежала раньше.



Особняк был построен в Челябинске больше века назад, им по очереди владели несколько видных челябинских семей. С 1880-х годов там располагалось городское общественное собрание.

Сейчас здание принадлежит Историческому музею, его восстановили на средства горожан и открыли в августе 2021 года.

Зал обставлен антиквариатом из коллекции музея, одним из самых ярких экспонатов стало фортепиано — подлинный инструмент петербургской фабрики Шредера. Фортепиано XIX века нашли у одной из семей Златоуста.





На экскурсии побывают танцоры из студии исторического танца «Академия изящных искусств», они же 5 февраля проведут в Доме общественного собрания свой праздничный бал.

Вход на экскурсию свободный, нужно только записаться по телефону 8 (351) 264-68-50. Сбор желающих — у кассы в восточной башне музея, начало — в 18:30.