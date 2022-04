В Челябинске пройдет десятый фестиваль джаза и рок‑н-ролла «Весенний beat»

В программе — битва хоров, битловские посиделки в баре и концерт фанк-группы из Санкт-Петербурга

С 5 по 10 апреля в Челябинске состоится Х юбилейный музыкальный фестиваль «Весенний beat». На челябинских площадках вновь прогремит джаз, рок, блюз и всё, что близко: играют мэтры и приглашенные гости, дети и даже случайные зрители. В 2022-м фест посвящен творчеству группы Beatles, поэтому лейтмотивом концертов станут культовые песни ливерпульской четверки.



5 апреля откроет фестиваль вечеринка в баре «Фортепьяно». Для гостей споет Эдуард Риккер, сыграет Олег Ярушин, а «Резиновый дедушка» Юрий Богатенков планирует рисовать скетчи. Артисты будут травить байки и петь нетленную классику британского рока. Старт — в 20:00.

На следующий день, 6 апреля, фестиваль переместится в Детскую филармонию. В 16:00 на главной сцене начнется конкурс «Весенняя beat-ва детских хоров». Среди приглашенных гостей — челябинский камерный хор им. В.В. Михальченко и оркестр «Флейты Челябинска». Вход свободный.

8 апреля там же, в Детской филармонии, пройдет шоу-концерт «Битловские истории» с легендарным ансамблем «Уральский диксиленд Игоря Бурко». Старт — в 18:30.

Апогеем фестиваля станет гала-концерт 9 апреля в зале им. С. Прокофьева. Среди участников много приезжих гостей. Прозвучит симбиоз фанка и соула от петербургской команды Forest Tiger Friend and Owl Helper, акустический блюз от Николая Шамбуневича из Екатеринбурга и хиты Beatles на балалайке от томских музыкантов. Поддержат гостей челябинский ансамбль «Друзья брата жениха» и команда IS NOT ethnoband.

10 апреля фестиваль завершится там же, где начался, — в баре «Фортепьяно». В 16:00 музыканты из Томска устроят лекцию-концерт «Битлз по-русски».

