В Челябинске пройдет бесплатный концерт «Хора Турецкого»

Коллектив выступит на Театральной площади в День металлурга 16 июля

В День металлурга 16 июля на Театральной площади Челябинска выступит арт-группа «Хор Турецкого». Коллектив существует 30 лет и комбинирует в своем творчестве разные жанры: мировую классику, джаз, поп, рок, духовную музыку и оперные арии.



В программе праздничного концерта — патриотические песни из программы «Песни Победы» и популярные хиты группы.

«Хор Турецкого» активно гастролирует по миру с 1991 года. Коллектив выступал в США, Канаде, Великобритании, Франции, Израиле и России.

У хора очень широкий диапазон голосов: от низкого и редкого баса-профундо, который на октаву ниже баса, до мужского сопрано.

Шоу состоится в следующую субботу, 16 июля, на Театральной площади Челябинска. Начало — в 19:00. Вход свободный.