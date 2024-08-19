В Челябинске пройдет арт‑фестиваль, посвященный абстракционизму

На нем расскажут о бунте в классическом искусстве

В последнюю субботу августа Челябинск в третий раз встретит уличный фестиваль «Неискусственно» — перформансы, скульптуры и выступления артистов, доказывающие, что искусство — живой организм, развивающийся, живущий и эволюционирующий.

В этом году арт-мероприятие посвятили таким титанам, как Казимир Малевич, Василий Кандинский, Пит Мондриан, Марк Ротко. Если в прошлые годы челябинцев удивляли ожившими картинами, дефиле Моны Лизы и «Крика» Эдварда Мунка и даже спустившимся с картины Петрова-Водкина почти красным (гнедым на самом деле) конем, то в этом году самые яркие интерактивы пока держатся в секрете.

Организаторы поделились, что гостям фестиваля покажут перформансы, проведут мастер-классы и лекции от культурологов, музыковедов и fashion-аналитиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Екатеринбурга.

Фестиваль пройдет 31 августа с 12 до 23 часов в Арт-сквере на набережной реки Миасс. Вход свободный, возрастное ограничение 12+.

Напомним, в прошлые годы челябинцам больше всего запомнились массовый пленэр и парад картин.