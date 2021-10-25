В Челябинске проведут ярмарку современного искусства с оцифрованными экспонатами

Посетители выставки смогут купить работы молодых живописцев и дизайнеров Урала

С 28 по 31 октября в Челябинске состоится ярмарка современного искусства ART1. На площадке исторического парка «Россия — моя история» представят несколько сотен графических и живописных работ. В общей сложности для ярмарки отобрали картины 30 молодых художников Урала. На площадке представят работы известного екатеринбургского живописца Кирилла Бородина, Алисы Гореловой и художника из Омска Дамира Муратова. Хедлайнер ярмарки — звезда криптоискусства Никита Елизарьев.



Главная особенность ярмарки в том, что для всех работ подготовили индивидуальные NFT-метки. В переводе с английского NFT — невзаимозаменяемый токен, то есть уникальная виртуальная метка, которая дает право на владение картины в виртуальном пространстве. И все покупатели вместе с физическими картинами получат в подарок их NFT-метки.



«При помощи этой технологии коллекционеры смогут получить полные права на произведение искусства — не только на его физическую версию, но и на цифровой вариант, который впоследствии может продаваться как отдельно от произведения, так и совместно с ним», — объясняют организаторы выставки.

Цены работ на ярмарке будут демократичные — от 2000 рублей. Самые дорогие работы, в числе которых картины Дамира Муратова, стоят порядка 140 тысяч рублей.

Для ярмарки готовят серию мастер-классов и форумов, где обсудят современное искусство и новые технологии для реализации произведений. Например, в первый день работы ярмарки Андрей Аверин расскажет про NFT и блокчейн. Спикер объяснит простыми словами, что это такое, зачем нужен майнинг и как влияет технология NFT на мир современного искусства.

Зарегистрироваться на мастер-классы можно по ссылке.