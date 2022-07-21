В Челябинске проведут театральную лабораторию для режиссеров со всей страны

Лучшие эскизы станут спектаклями репертуара театра «Манекен»

Челябинский театр «Манекен» объявил первую режиссерскую лабораторию следующего сезона «Коды будущего». В театре хотят найти новый сценический язык — необычный, современный, продвинутый, которым можно будет рассказать со сцены и классику, и современные пьесы. Для лаборатории придумали и тему — «Проза в драме».



Прислать свою заявку может режиссер из любого региона России, который уже ставит собственные спектакли или получает профильное образование. Есть возрастной ценз — до 35 лет. Видимо, чтобы язык был действительно отзывчив молодежи.



До 15 августа все желающие могут отправить театру свои заявки — какую пьесу взять для постановки и какие режиссерские ходы применить. Самые интересные заявки пройдут на стадию эскизов — участников пригласят в Челябинск, чтобы с труппой «Манекена» сделать театральный набросок. А уже экспертная комиссия определит лучший эскиз, который развернут в полноценный репертуарный спектакль.



Сроки подачи заявок на лабораторию — до 15 августа. Сама лаборатория с театральными эскизами начнется в октябре.



Добавим, что следующий театральный сезон для «Манекена» будет юбилейным, шестидесятым.