В Челябинске пройдет премьера снятого ЮУрГУ фильма «Южный Урал. Следы веков»

Прошлое и настоящее родного края можно будет узнать за 30 минут

21 сентября в кинотеатре имени А. С. Пушкина состоится премьерный показ художественно-документального фильма «Южный Урал. Следы веков». Его создала команда из 12 человек — это студенты и сотрудники Южно-Уральского государственного университета. Они работали под руководством члена-корреспондента Российской академии наук Германа Вяткина. Автором сценария стала Татьяна Строганова. Об этом сообщает пресс-служба ЮУрГУ.

Авторы фильма уверяют, что он в доступной форме расскажет зрителям о малоизвестных исторических фактах, находках археологов и открытиях ученых. На большом экране можно будет увидеть пейзажи более чем 20 самых живописных мест региона — Таганай, Зюраткуль, Игнатьевская пещера, река Ай, ГЭС «Пороги», Аркаим и другие локации.

«На премьеру приглашены представители органов исполнительной власти, общественных организаций Челябинской области, деятели культуры и искусства, а также студенты вузов. Прикоснуться к истории Южного Урала и увидеть его красоты на большом экране смогут все желающие. В октябре-декабре 2022 года будут организованы серии бесплатных показов на различных площадках Челябинска и Челябинской области», — отмечают в вузе.

В основу картины лег восьмитомник «История Южного Урала», составленный учеными ЮУрГУ. Съемки фильма заняли почти 9 месяцев.

«Съемочная группа подстраивалась под погодные условия, пробиралась к труднодоступным природным памятникам, проходила по сложным туристическим тропам — и все это с тяжелой техникой в руках. Создатели фильма признаются, что прошли огонь и воду и, можно сказать, стали настоящей семьей», — подчеркивают в пресс-службе ЮУрГУ.

Фильм поможет зрителям пополнить свои знания об истории Челябинской области и ее достопримечательностях. Кроме того, кинолента позволит насладиться многогранным художественным миром, образами и символами.

«Мы не просто рассказываем об открытиях наших ученых и реальных исторических фактах в научно-популярном ключе, мы создаем эстетичный художественный образ Южного Урала. Это прекрасная природа, интересные туристические маршруты, а также удивительные тайны прошлого региона. Чтобы передать ощущения главного героя, мы используем современные операторские и режиссерские ходы. Погружаем зрителя вместе с героем в атмосферу, в эстетику, в художественную реальность фильма, пробуждаем трепетное отношение к родному краю», — рассказывает режиссер-постановщик Матвей Шолохов.

Исполняющий обязанности ректора Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер уверен, что фильм будет интересен как жителям региона, знакомым с историей родного края, так и тем, кто приехал в Челябинскую область впервые.

Добавим, что презентация кинокартины состоялась 24 августа в ЮУрГУ. Фильм получил высокую оценку руководителя Фонда 2020 и общественного деятеля Ирины Текслер. Она отметила, что лента создана с любовью к красотам и славному прошлому родного края.