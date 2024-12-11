В Челябинске проведут показ фильмов, снятых на Урале в 2024 году

Помимо прочего зрителям обещают «Тайного Санту» и елку желаний

В Челябинске пройдет «Кино-новый год». Это традиционная ежегодная встреча уральских кинематографистов и зрителей, на которой крутят новинки киноиндустрии. Об этом рассказали организаторы фестиваля «Человечное кино».

«Кино-новый год» — совместный проект кинокритика Марии Онипкиной и сообщества «Человечное кино». Так челябинцев знакомят с новинками от уральцев, про уральцев или созданными на Урале, то есть с фильмами, которые зачастую не идут на большом экране.

В этом году в афишу собрали игровые короткометражки, документальные истории, экспериментальные проекты, кейсы, истории успеха и достижений 2024 года. Также познакомят с фильмами, находящимися пока еще в производстве.

Гостям киновечера в придачу обещают музыку, какао, много мандаринов, игру «Тайный Санта» и елку желаний.

Новый год для любителей кинематографа пройдет 20 декабря в студии-театре «Манекен». Возрастное ограничение 18+.