В Челябинске проведут парад детских колясок

Родителям предлагают украсить их и привезти к ТРК «Горки»

9 июля на парковке у ТРК «Горки» состоится парад колясок. На мероприятии устроят конкурс на самую необычную коляску. Можно оформить их в виде ракеты или машины, обшить мягкими игрушками или раскрасить. Победителей наградят, главные призы — самокат и велосипед.



Участники могут оформить не только детскую коляску, но и другое средство передвижения ребенка, а еще сами нарядиться в костюмы. Разрешается использовать любые технологии. Главное, чтобы новые элементы не были опасны для окружающих и не мешали коляске передвигаться.

«Предполагается, что в работах может быть отражена тема добра и взаимопомощь. Не могут участвовать работы, нарушающие требования морали и нравственности, либо содержащие агрессивные элементы», — объясняют организаторы.

В конкурсе пять номинаций: «Гран-при», «Приз зрительских симпатий», «Современное решение», «Самая креативная коляска», «Коляска-сказка».

Заявки на участие просят отправлять на почту web@gorky74.ru до 8 июля.