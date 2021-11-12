В Челябинске проведут международный Географический диктант

Организует акцию Русское географическое общество

14 ноября в Челябинске проведут диктант Русского географического общества. Как и в прошлом году, он пройдет в дистанционном формате и написать его можно прямо из дома.



Диктант поможет проверить знания географии и узнать новые факты о России. Участвуют в нем люди из разных уголков страны и мира. Как сообщили организаторы, в этом году диктант напишут на всех шести материках, в том числе в Антарктиде — площадки Геодиктанта зарегистрированы на двух антарктических станциях.

В диктанте 40 вопросов, они разделены на две части. В первой вопросы посвящены общеизвестным фактам географии. Во второй задания сложнее, и, чтобы ответить, участникам необходимо будет применить образное мышление и логику. На написание диктанта отводится всего 45 минут. При этом можно использовать карты, глобусы и другие источники информации.

В Челябинске «Геодиктант-2021» курирует Центральная библиотека им. А. С. Пушкина. Чтобы принять участие, нужно подать заявку по почте clemi777@mail.ru или по телефону 264-73-39. Необходимо сообщить фамилию, имя, отчество и адрес электронной почты. После регистрации участникам вышлют персональную ссылку. Ссылка будет действовать 14 ноября с 12:00 до 13:00. По ссылке участники найдут бланк с 13-значным номером. Номер нужно сохранить — именно по нему вы узнаете результаты диктанта. После заполнения анкеты начнется сам диктант. Результаты будут готовы после 6 декабря 2021 года.

Также в Сети уже доступна демонстрационная версия диктанта, его можно найти по ссылке.