В Челябинске прошёл танцевальный флешмоб в честь 200-летия Достоевского

Танцевали профессиональные артисты и обычные зрители

12 ноября в Челябинске на площади у памятника Курчатова состоялся танцевальный флешмоб «Танцуй с Достоевским». Прошел он в честь 200-летия великого русского писателя. Организовали танец Камерный театр и коллектив из Уфы «The Театр». Участвовать в нем могли все желающие.







Сделан флэшмоб по примеру танцевального перформанса «Танцуй как Достоевский» в Санкт-Петербурге. Танцоры из «The Театра» повесили на спину портреты писателя и танцевали под народную музыку.

«Нам очень понравилась подобная инициатива Петербурга, если культурная столица так сделала, то почему Челябинская область, край суровых мужчин, не может откликнуться? Мы обозначили шоу не «Танцуй как Достоевский», а «Танцуй с Достоевским». Все-таки не думаю, что Федор Михайлович прямо танцевал. И мы отнеслись с большим трепетом к личности писателя, поэтому просто повесили плакаты на спины танцующих»,—рассказал Илья Коломейский, директор камерного театра.

Присоединиться к танцу мог любой желающий, в 12:00 прошла репетиция с гостями, а после все вместе исполнили «танец с Достоевским».

«Не смотря на то, что танцевали профессионалы, были люди, которые после пары прогонов полностью влились в танец и танцевали не хуже»,— объяснил директор театра.

Коллектив The Театра — давние друзья Челябинского камерного театра. Спектакль уфимского коллектива, как обещает Илья Коломейский, вскоре появится в афише «Камераты».





Фестиваль «Камерата» впервые проходит в формате онлайн, смотр спектаклей продлили до конца декабря. Предварительные итоги жюри подведёт уже 19 ноября, но приз зрительских симпатий будут вручать под Новый год и день рождения Камерного театра одновременно.