В Челябинске прошла выставка арт-проекта «Дневники впечатлений»

После работы увезут для экспозиции в Москве

В Челябинске завершился проект «Вспышки и пробелы», который челябинские художники и кураторы делали совместно с московским Домом культуры «ГЭС-2». В Доме архитектора открыли однодневную выставку, на которой представили результаты художественной лаборатории «Дневники впечатлений».



Участники лаборатории две недели гуляли по Челябинскому бору: наблюдали за птицами, изучали непопулярные маршруты, делали записи, зарисовки и фотографии. На основе своих наблюдений собирали небольшие книжечки-дневники с рисунками.





Сначала все работы представили на выставке прямо на поляне в бору еще в июне. Финальная, отчетная выставка, прошла в августе в Доме архитектора. Художники провели на экспозиции воркшопы по созданию постеров и трафаретов, вдохновленных лесными растениями.

Никаких ограничений по технике не было, не обязательно даже, чтобы дневник выглядел как книжка или был бумажным. Один дневник, например, был полностью из керамики, а другой выглядел как пачка сигарет (и вообще это был больше музыкальный дневник, чем художественный).

«Я горжусь проектами, которые получились, хочется про них рассказывать и показывать их еще. Сейчас, когда внезапно похолодало и дело идет к осени, дневники ощущаются особенно тепло, как будто накопили в себе всё солнышко, запахи, звуки, ощущения, которые мы испытали на наших прогулках. Кажется, смысл ведения дневников по-настоящему раскрывается только через время — когда их можно открыть зимой и вернуться в лето»,— рассказывает куратор лаборатории Алиса Жихарева.

Работы больше не выставят в Челябинске. Дневники отправили в Москву, там они станут частью экспозиции в «ГЭС-2».





«Дневники наблюдений» — это только часть большого арт-проекта «Вспышки и пробелы». В его рамках челябинцы создавали пластические представления, пешие прогулки, книги с рисунками и дневники, вдохновленные городом. Отчетные мероприятия проекта продолжают проходить в челябинском Доме архитектора.