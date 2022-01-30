В Челябинске прошла восемнадцатая церемония вручения премии «Светлое прошлое»

Лауреатам передали статуэтки на сцене театра драмы им. Наума Орлова

30 января в Челябинске состоялась XVIII церемония вручения премии «Светлое прошлое». Премия присуждается людям, которые связаны с Челябинской областью и добились успеха за пределами региона. В этом году премировали девять лауреатов: это ученые, спортсмены, деятели искусства и медики. Организует премию Фонд Олега Митяева.



Перед награждением прошла пресс-конференция с лауреатами и специальными гостями. В Челябинск на церемонию приехал известный советский и российский актер Игорь Костолевский. Его пригласили вручить статуэтку — «Кентавра с цветком к груди» — режиссеру Дмитрию Тюрину (уроженец города Аша).Дмитрий и Игорь хорошо знакомы, вместе они работали над первым сезоном сериала «Триггер».

«Я очень благодарен Диме. С ним очень интересно работать. Мало того, что он талантливый режиссер, он и чудесный человек. Он мне сильно помог сыграть в сериале негодяя. Я бы один не потянул», — признался Игорь Костолевский на пресс-конференции.

Ведущая церемонии, народная артистка России Марина Есипенко отметил, что в этом году премия празднует свое совершеннолетие, её вручают уже 18 лет подряд. «Девочка уже большая», — шутят на пресс-конференции.

Дали слово спец-гостю, пилоту гражданской авиации Евгению Новоселову. Евгений родился и вырос в Чебаркуле, и много лет спустя убедился: маленький город на Южном Урале известен во всем мире.

«Вчера меня пригласили в ЧВВАКУШ на встречу с курсантами. И я задал им вопрос: знают ли они, чем знаменит город Чебаркуль. Курсанты ответили: „Конечно знаем! Метеорит там упал. Уже на весь мир известен“. Ещё чем? „Танковым полигоном“. А потом один пацан говорит: „Там играл знаменитый хоккеист Валерий Харламов“. Я удивился, курсанты — ребята 17-18 лет, а знают этого хоккеиста», — рассказывает Евгений Новоселов.

Церемония награждения уже по традиции проходит в театре драмы им. Наума Орлова. Ведущие — Олег Митяев и Марина Есипенко. Помогают им два младших соведущих Давид и Антон.

Каждый год для торжественной части готовят большую концертную программу, а зрителям подробно рассказывают о каждом лауреате. Первого на сцену приглашают Андрея Благинина. Родился в Челябинске, в 70-ые учился в физико-математической школе. Сейчас он ученый медик, а также специалист по авиационной и космической медицине. Доктор психологических и медицинских наук, профессор. Заведующий кафедры военно-медицинской академии им. Кирова, а также профессор Ленинградского университета им. Пушкина, автор 350 научных трудов, семи монографий и шести учебников. Вручил статуэтку Андрею Благинину пилот гражданской авиации Евгений Новоселов.

После на сцену пригласили главного редактора телеканала «Моя планета» Николая Табашникова, он передал статуэтку ученому-физику, специалисту в области лазерной физики и нелинейной оптики, директору Института спектроскопии РАН (ИСАН) Виктору Задкову.

«Мне доводилось выступать перед многотысячной аудиторией на научных конференциях в разных местах, выступать перед парламентом европейским. Но здесь, на челябинской сцене я волнуюсь больше. Это моя родина, и я благодарен всем, родителям, учителям. Челябинск — это город, который меня воспитал», — отметил Виктор Задков.

Также на награждении присутствовала общественный деятель, глава попечительского совета Федерации дзюдо Челябинской области Ирина Текслер. Её пригласили, чтобы вручить награду дзюдоисту Мансуру Исаеву. Вместе с Ириной Текслер на сцену поднялся заслуженный тренер по дзюдо Александр Миллер.

«На премии „Светлое прошлое“ всегда царит уникальная атмосфера доброты, искренности, и это не удивительно. Всех нас объединяет любовь к нашей малой родине, к Челябинской области, и ,конечно, гордость за наших лауреатов. Благодаря этой премии я познакомилась с удивительными людьми, которые когда-то жили, родились или работали на Южном Урале. Не могу не похвастаться, среди лауреатов этого года мой преподаватель, профессор общей и прикладной психологии Ленинградского университета им. Пушкина Андрей Благинин», — рассказала Ирина Текслер.

Некоторые лауреаты не только получили награду, но приняли участие в концерте. Музыкант Ирина Куликова исполнила на гитаре вальс № 7 Фредерика Шопена.

Также в рамках музыкальной программы выступили Дина Гарипова, Олег Митяев и вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль».

На фото лауреат премии Людмила Давыдова — старший научный сотрудник Эрмитажа



Отдельно наградили двух лауреатов в номинации «Челябинцы»: скульптора Виктора Митрошина и пловчиху, трёхкратную чемпионку Паралимпийских игр 2020 в Токио Валерию Шабалину. Скульптору статуэтку вручил президент УК «Южуралзолото Группа компаний» Константин Струков, а спортсменке — тренер Татьяна Новикова.

Отметим, что премия проводится при поддержке Губернатора Челябинской области.