В Челябинске прошла премьера гоголевской «Женитьбы»

Этим спектаклем Театр драмы закрывает 101-й сезон

В челябинском Театре драмы им. Наума Орлова прошли премьерные показы спектакля «Женитьба» в постановке главного режиссера Александра Зыкова. Этой работой главный режиссер завершает службу в челябинском театре.

У Александра Зыкова одновременно получилось исследование мужских страхов и инстинктов, урок всем мужчинам и насмешка над институтом семьи. При этом максимально близко к оригинальной пьесе Гоголя.

Накануне корреспондент ИА «Первое областное» побывал на на генеральном прогоне постановки и поговорил с режиссером об актуальности гоголевского сюжета в наши дни. Спектаклем «Женитьба» Театр драмы закрывает 101-й сезон и уходит на каникулы.



На премьерном показе спектакля побывала общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

«Очень правильно завершать театральный сезон премьерой. Тем более, что это „Женитьба“, Гоголь, и от прекрасного режиссера Александра Зыкова. Это один из моих самых любимых режиссеров и я фактически на его спектаклях я выросла. Он отслужил в нашем театре немного, всего 5 лет, но его постановки, я думаю еще долго будут в репертуаре нашего театра,»— поделилась Ирина Текслер.

После спектакля Ирина Текслер наградила главного режиссера Александра Зыкова почетной грамотой губернатора Челябинской области.