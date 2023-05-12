В Челябинске прошла экологическая акция «Сад памяти»

В городском бору волонтеры высадили более 14 тысяч сосен

11 мая в Челябинске прошла международная ежегодная эколого-патриотическая акция «Сад памяти». В ее рамках волонтеры со всей России высаживают 27 миллионов деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне солдатах.



Акция прошла в Челябинском городском бору. Там, не далеко от «Тропы исследователей», в 2012 году прошел большой лесной пожар. Было уничтожено 2.2 гектара леса. В рамках акции здесь высадили 14,5 тысяч двухлетних саженцев сосны.

Открыл акцию заместитель начальника главного управления лесами Челябинской области Юрий Золотухин, он провел инструктаж и вместе с общественным деятелем Ириной Текслер посадил первый саженец.

«Акция у нас проходит уже четвертый год. Лесники будут дальше ухаживать за посадками. Мы делаем это и для будущих поколений. Надеюсь, наши потомки увидят на этом месте большой лес со столетними деревьями»,— комментирует Юрий Золотухин.

С самого утра больше сотни волонтеров стали высаживать молодые деревья ровными рядами. Поучаствовать в акции приехали сотрудники МЧС, школьники, студенты и неравнодушные жители города. Саженцы привезли сюда из питомника в Аргаяше. Замначальника управления лесами отмечает, что новые деревья здесь приживутся, это их природный ареал обитания.

«Эта акция — личная история для каждого человека в России. Это не только про экологию, но и про память о погибших в Великой Отечественной войне. 27 миллионов человек — это страшное количество жертв. Мы не можем даже осознать это число. Память о воинах и мирных жителях, которые отдали жизнь ради мирного неба благодаря „Саду памяти“ будет жить многие годы»,— считает общественный деятель, основатель Фонда 2020 Ирина Текслер.

«Сад памяти» проходит уже в четвертый раз в период с 18 марта по 22 июня. Напомним, в 2022 году в рамках акции по всей Челябинской области высадили 970 тысяч молодых деревьев.