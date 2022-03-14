В Челябинске прошел юбилейный концерт Владимира Ошерова

Замдиректора Челябинской филармонии отметил 50 лет на сцене

В Челябинске прошел юбилейный концерт дирижера, музыканта-мультиинструменталиста, аранжировщика и композитора Владимира Ошерова. Замдиректора Челябинской филармонии по художественным вопросам отметил 70-летний юбилей и 50 лет творческой деятельности.







Музыкант представил свой авторский концерт «Все начинается с любви». Большая часть музыки для него написана самим Владимиром, остальное — его аранжировки. Все композиции в концерте композитор создал за 15 лет работы в Челябинской филармонии.

На одной сцене с Владимиром Ошеровым выступили Челябинский камерный хор, Уральский духовой оркестр, «Уральский диксиленд Игоря Бурко» и солисты филармонии.





Концерт посетила учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер.

«Мы сегодня мы отмечаем 50 лет служения музыке. Я думаю только такой человек, как Владимир Ошеров, может понимать современные музыкальные тенденции и правильно трактовать и классику для современного слушателя и новые коллективы, которые принимает филармония. Я не представляю нашу филармонию без Владимира Ошерова», — рассказала учредитель фонда 2020 Ирина Текслер.

Ранее журналист ИА «Первое областное» пообщался в Владимиром Ошеровым о жизни, творчестве и о подрастающем поколении музыкантов.