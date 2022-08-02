В Челябинске прошел вечер памяти Юрия Шатунова. Фото

Горожане принесли в Сад Победы сотни белых роз



В понедельник, 1 августа, в Саду Победы прошел вечер Юрия Шатунова. 40 дней назад артист умер от инфаркта. Чтобы почтить память легенды, у главной сцены городского сада собрались тысячи человек.

К площадке подходят люди с белыми розами. Цветы кладут на сцену рядом с портретом Юрия.

Когда народу становится больше, подобраться к месту возложения цветов становится сложнее. Многие весь концерт так и стоят с белыми розами в руках.

На площадке собрались бабушки, папы, дети, подростки. Пришло много дам средних лет. Почти никто не плачет, лишь некоторые женщины время от времени отворачиваются и украдкой вытирают глаза платком.

Концерт начинается. Перед собравшимися выступает Алекс Мишустин и поет «Детство, детство, ты куда ушло».

Сцена украшена фото молодого Юры Шатунова. Под плакатами все те же белые розы.

После к слушателям выходит Василий Стахун и исполняет на баяне «Седую ночь». Тысячи человек подпевают ему.

Тексты песен фанаты подглядывают в телефонах.

Пока артисты выступают, девушка Алена размахивает большой фотографией Юры Шатунова. На фото подлинный автограф легенды. Алена заполучила снимок с подписью в 2020 году, когда артист последний раз приезжал в Челябинск.

Некоторые фанаты сделали футболки с портретом Юрия. Под снимком надпись: «Навсегда в моем сердце».

У сцены загорелый мужчина звонит в Саратовскую область по видеосвязи и показывает, как в Челябинске проходит концерт.

На вечере мы видели только одного полицейского. У сцены начинается суматоха, и тогда мужчина в форме берет в руки микрофон.

«Женщина, ведите себя адекватно. Иначе мы будем вынуждены прекратить мероприятия», — обратился полицейский к зачинщице. Из-за толпы не видно, что именно сделала фанатка.





Несмотря на то, что на площади собралось тысячи людей, давки нет. Подобраться к сцене хоть и сложно, но можно.

Во время минуты молчания сотни людей поднимают над головами смартфоны с включенными фонариками.





Завершают концерт песней «Белые розы». Ее поют сразу все солисты концерта, но ревущая толпа то и дело их перекрикивает.