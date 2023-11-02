В Челябинске прошел молодежный кинофестиваль «Молоко»

Школьники четыре дня работали с наставниками и снимали короткометражное кино

В Челябинске завершились мобильные телеканикулы «Молоко». Это детский кинофестиваль, на котором школьники из Челябинской области объединялись в команды и под руководством опытных наставников учились снимать собственное кино на телефон.

Наставниками для молодых киношников стали профессиональные стилисты, художники, операторы, журналисты и блогеры. Среди них телеведущая, журналист, режиссер документального фильма «Лаборатория Б» и лауреат премии «Тэфи-регион» Маргарита Хижняк и московский режиссер, автор сериала «Естественный отбор» и продюсер комедийной короткометражки «Взятка» Кирилл Алехин.

Четыре дня участники фестиваля слушали лекции спикеров, выполняли задания и приобщались к съемочному процессу: генерировали идеи и делали раскадровки.

Теперь, после окончания интенсива, ребята в командах из шести человек будут самостоятельно снимать короткометражный фильм. В декабре десять работ покажут на большом экране в кинотеатре КРК «Мегаполис».