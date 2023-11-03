В Челябинске прошел молодежный кинофестиваль «Молоко»

Школьники четыре дня работали с наставниками и снимали короткометражное кино

В Челябинске завершились мобильные телеканикулы «Молоко». Это детский кинофестиваль, на котором школьники из Челябинской области объединялись в команды и под руководством опытных наставников учились снимать собственное кино на телефон.



Из всех заявившихся на фестиваль пригласили только 60 ребят от 14 до 17 лет (10 команд по шесть человек). Четыре дня молодые киношники из Коркино, Копейска, Сосновского района и Челябинска участвовали в интенсивах и посещали мастер-классы от профессионалов кинопроизводства.

Наставниками для молодых киношников стали стилисты, художники, операторы, журналисты и блогеры.

Среди спикеров — московский режиссер, автор сериалов «Естественный отбор» и «Мишки на сервере» Кирилл Алехин. Он делился опытом в режиссуре, показывал фрагменты из собственных работ и на пальцах объяснял, как найти свой путь в кинопроизводстве.

Алехин часто работает с челябинцами. Премьера «Мишек на сервере», например, прошла на кубке ОТВ по компьютерному спорту, а в его новом проекте «Громко и нежно» для кинотеатра OKKO в одной из серий участвует барабанщик из Челябинска.

«В начале я спрашивал ребят о фильмах, которые им нравятся, чтобы понимать. Много было американского кино: „Кинг-Конг“ и другие. Неожиданно была советская классика, например „Любовь и голуби“. И не было современного российского кино. Как раз этот пробел ребята, я уверен, и смогут заполнить. Чтобы были фильмы, которые будут помнить и цитировать»,— поделился впечатлениями режиссер Кирилл Алехин.

Также наставниками для молодых киношников стали челябинские эксперты. Среди них, например, оператор-постановщик Кирилл Данько и гример-декоратор Оксана Томилова. Кирилл рассказал о правильной постановке кадра и ответил на вопросы участников, а Оксана говорила о грамотной стилизации съемки и объяснила, как сделать гармоничную по цветам картинку и сочетать оттенки с помощью круга Иттена.

Между лекциями для ребят устраивали игры на сплочение и конкурсы. Модератором и ведущей стала телеведущая, журналист, режиссер документального фильма «Лаборатория Б» и лауреат премии «Тэфи-регион» Маргарита Хижняк.

Четыре дня участники фестиваля слушали лекции спикеров, выполняли задания и приобщались к съемочному процессу: генерировали идеи, делали раскадровки, гримировались и участвовали в питчинге проектов — представляли идеи для будущих фильмов.

«Нельзя сказать, что я увидел 60 Спилбергов или Ноланов в зале. Но это были заинтересованные ребята. У них есть свои идеи, хорошие и не поверхностные, которые я только помогал немного сжать, чтобы снять фильм за месяц»,— рассказал Кирилл Алехин.

Теперь, после окончания интенсива, ребята в командах из шести человек будут самостоятельно снимать короткометражный фильм.

«Я жду не только хороших фильмов, ценны и средние, и неудачные работы. Главное в интенсиве — чтобы ребята могли познакомиться, найти единомышленников и понять — нравится им это или нет. Через год они снимут фильм лучше, а через пять станут известными режиссерами»,— считает Кирилл Алехин.

Кино подростки будут снимать месяц. До 1 декабря. После жюри выберет лучшие работы в пяти номинациях: «Лучший короткометражный фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж» и «Лучшая актерская работа». 11 декабря пять работ покажут на большом экране в кинотеатре КРК «Мегаполис», а лучший фильм попадет в эфир канала ОТВ.

«Это больше наша региональная история. В Челябинской области не так сильно развито направление кино. Не телесюжеты, не медиа, а именно кино. Это сделано, чтобы подростки могли выбрать в будущем кинопроизводство. И даже стать великими, почему нет», — рассказывает руководитель интенсива «Молоко» Сергей Спиридонов.

Членами жюри станут уполномоченная по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова, министр культуры региона Алексей Бетехтин, руководитель Фонда поддержки гражданских инициатив (Фонда грантов Губернатора Челябинской области) Михаил Комиссаров, уполномоченная по правам человека Южного Урала Юлия Сударенко, программный директор телеканала ОТВ Марина Тимофеева и режиссер Кирилл Алехин.

«До сих пор мне учителя ребят рассказывают, что все школьные чаты гудят. Участники делятся впечатлениями, рассказывают, как все прошло. Их одноклассники тоже рассказывают, что хотят так же. Мы не ожидали, что выйдет так. Думали, будет событие поскромнее. Но у молодежи есть запрос на такие интенсивы»,— поделился Сергей Спиридонов.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и студии видеопродакшена «Истории для тебя».