В Челябинске прошел модный показ московского дизайнера Игоря Гуляева

Столичный дизайнер анонсировал выход коллекции «GULЯЙ, Челябинск!»

Прошедший накануне в челябинской ледовой арене «Трактор» модный показ «FashionDay Поколения М» подвел итог детского образовательно-благотворительного проекта «Поколение М». Мероприятие посетила основатель «Фонда 2020» Ирина Текслер.

Показу предшествовал отборочный этап, в ходе которого молодые дизайнеры Челябинской области загрузили на сайт «Поколения М» более двухсот эскизов. Ведущий российский дизайнер Игорь Гуляев дал персональные рекомендации по созданию ярких образов для коллекций. Также дизайнер выбрал троих победителей, приславших эскизы самых стильных нарядов.

Победительница Алина Шарапова призналась, что, принимая диплом, вообще не волновалась: изначально была уверена в своих работах.

А занявшая третье место Сабина Игнатова, получив микрофон, не смогла сдержать эмоций.

«Мне безумно приятно, что такой великий человек оценил мои старания. Для меня это невероятный опыт. Спасибо, Игорь Гуляев, я счастлива!», — с волнением сказала Сабина с подиума.

Дизайнер отметил, что оказался приятно удивлен челябинскими ребятами. По словам Гуляева, в регионе оказалось очень много талантливых молодых дизайнеров.

«Челябинские ребята — креативные и смелые, у них получилось удивить меня своей вовлеченностью и по настоящему взрослым подходом к любимому делу. На встрече мы вместе отсмотрели огромное количество эскизов, обсудили, как можно доработать их идеи, какие текстуры под них лучше подбирать, и как делать первые шаги в модной индустрии», — поделился дизайнер Игорь Гуляев.













Игорь Гуляев рассказал, что после пресс-конференции к нему подходили 10-летние ребята, которые делились планами открыть свое ателье или бутик. Это, по мнению дизайнера, те, кто в ближайшее время будет двигать модную индустрию страны.

Также московский специалист подчеркнул высокий уровень моды в регионе в целом.





«Когда мы вчера приехали в центр и я прогулялся по Кировке, я увидел, что у вас все также, как у нас: такая же красивая молодежь. Одеваются стильно, классные прически, образы», — сказал дизайнер.

За показом из зала наблюдала Ирина Текслер. Она поделилась, что следит за новинками Гуляева и была рада, что он стал главным лицом челябинского мероприятия. Также основатель «Фонда 2020» порадовалась за юных южноуральских дизайнеров.

«Ребята показали интересные, самобытные коллекции. Видно, что есть интересные идеи. Этот проект как раз дает возможность мечтателям из любого города области проявить себя», — подчеркнула основатель «Фонда 2020».





Ирина Текслер также добавила, что пообщалась с Игорем Гуляевым и обсудила будущее модной индустрии Челябинска. «Фонд 2020» вместе с ЮУрГУ и предприятиями, занимающимися пошивом платьев, создаст свой собственный проект. Московский дизайнер станет амбассадором бренда, под которым выйдет коллекция «GULЯЙ, Челябинск!».