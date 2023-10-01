В Челябинске прошел гала-концерт фестиваля «Джаз на большом органе»

Зрители услышали классические джазовые мелодии и импровизации артистов

Вечером 30 сентября в Челябинске в Концертом зале органной и камерной музыки «Родина» состоялся гала-концерт X, юбилейного фестиваля «Джаз на большом органе». На сцене выступили именитые артисты из Челябинска, Москвы и Армении, передает ИА «Первое областное».

Юбилейный фестиваль открыла главный органист «Зарядья» Лаба Лабзина, которая открывала его впервые десять лет назад. Затем для зрителей прозвучали классические джазовые мелодии и необычные импровизации талантливых артистов. После и вовсе началось настоящее волшебство: в одной мелодии соединились звуки саксофона, трубы, валторны, тромбона, перкуссии и, конечно же, органа. Услышанное пришлось по душе зрителям: зал взорвался бурными аплодисментами.

Мероприятие посетила основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Она отметила, что десять лет для фестиваля — это большой срок, и рассказала, как все начиналось.

«Этот фестиваль когда-то состоялся по инициативе Владимира Хомякова, нашего хранителя органа, народного артиста России. Это была рискованная, авантюрная история, потому что это единственный фестиваль „Джаз на большом органе“ в России. В итоге, за десять лет фестиваль приобретает статус международного, и к нам стремятся приехать артисты не только со всей России, но и из других стран»,— рассказала Ирина Текслер.

Посещают концерты в рамках фестиваля тысячи людей, и именно их количество говорит о том, что этот фестиваль нужен, добавила общественный деятель.

Завершится фестиваль сегодня, 1 октября, нестандартно: на сцене Центра креативных индустрий SVOBODA2 состоится концерт Нового Художественного Ансамбля Льва Гутовского и народного артиста России Владимира Хомякова.