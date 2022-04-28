В Челябинске прошел гала-концерт детской премии «Андрюша‑2022»

Победителей наградили статуэтками «Мальчик, зажигающий звезды» и призовые поездки

28 апреля в Челябинске на сцене театра оперы и балета им. Глинки прошел гала-концерт премии юных талантов «Андрюша-2022». Детский конкурс проводят на Южном Урале уже 13 лет, а на финальном концерте самые талантливые коллективы выступают на одной сцене с приглашенным артистам.

На концерте талантливые ребята выступили с танцевальными и вокальными номерами, а лучших наградили статуэтками «Мальчик, зажигающий звезды» и путевками в школы искусств России, где дети пройдут обучение у лучших преподавателей страны.

Устраивает фестиваль благотворительный фонд «Андрюша», который поддерживает одаренных детей Южного Урала.



Премию посетила учредитель фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

«Конкурс „Андрюша“ это очень важная история для Южного Урала, уже 13 лет на премии собираются только лучшие юные таланты. И это не только способ показать талант, но и путевка к дополнительному образованию у учителей с мировым именем, победители конкурса будут учиться у именитых преподавателей», — рассказала Ирина Текслер.

Ведущим концерта стал заслуженный артист России, актер театра и кино Александр Олешко. Он ежегодно с 2010 года приезжает в Челябинск, чтобы провести премию «Андрюша».