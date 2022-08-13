В Челябинске прошел фестиваль музыки и визуального искусства «Меридиан»

На двухдневной тусовке собрались 25 музыкантов и более десятка художников

12 и 13 августа в Челябинске прошел фестиваль электронной музыки и визуального искусства «Меридиан». Два дня во дворе креативного кластера Svoboda2 шли вечеринки с электронной и живой музыкой, паблик-токи об искусстве и работал хенд-мейд маркет с локальными брендами.



В оба дня фест посетило посетило более четырех сотен человек, местные художники, например No Social Closed Club и Spalizerkala, их огромные холсты выставили прямо на улице, а сами работы ребята рисовали прямо во время фестиваля на глазах гостей.

Свои инсталляции представили работники архитектурного агентства Escher, они собрали во дворе бывшего завода оргстекла дом из металлоконструкций и полупрозрачных тканей. В темное время дом светился красным огнем.

Музыканты играли на двух площадках — в баре «Сетка» на свежем воздухе и в клубе «РМЦ». Выступить пригласили как челябинских диджеев (например Slavinkas и Wigglewop), которые стали завсегдатаями местных тусовок, так и артистов из Екатеринбурга, Москвы и Питера. Хедлайнером стал московский исполнитель танцевальной музыки Lolita Kox.

Свой стенд во дворе развернула компания Napoleon IT, оба дня с летней сцены доносилось техно, которое на ходу писал искусственный интеллект.

Завершились оба дня фестиваля большой вечеринкой в «РМЦ», гости не расходились до шести утра. Участники буквально выходили из клуба утром, отсыпались и возвращались на площадку.