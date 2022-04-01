В Челябинске прошел фестиваль моды «Платье города — 2022»

Беременные модели, диснеевские принцессы и девушки в костюмах медуз — в нашем репортаже

31 марта в Театре оперы и балета им. Глинки прошел 22-й фестиваль моды «Платье города». 17 дизайнеров из Челябинска и других городов страны презентовали новые коллекции одежды. Фотограф Первого областного информагентства снял самые яркие наряды, заглянул за кулисы и познакомился с моделями.



За час до старта за сценой оперного театра суета. В коридорах стоят длинные ряды вешалок с одеждой на плечиках. К ним то и дело подходят участники-дизайнеры. Известный столичный модельер Сергей Сысоев сосредоточено проверяет костюмы.

«Мы сегодня репетировали выход с коллекцией Сергея Сысоева. Очень долго шла репетиция. Ходить по подиуму устали», — жалуются тоненькие модели.

В руках девушек туфли на высоких каблуках, а на ногах — тапочки. «Чтобы ноги отдохнули перед показом», — объясняют они. Модели уже одеты в легкие костюмы, напоминающие пижамы.

«Нам сегодня четыре раза предстоит выйти на сцену. Я показываю вещи от нескольких разных дизайнеров. Выхожу, потом возвращаюсь, переодеваюсь — и опять под прожектор», — улыбается Марина.

В гримерках работа кипит. Визажист Ирина накладывает безымянным пальцем тени на веко модели и только потом берется за кисточки.

Рядом сидит уже готовая к выходу ведущая программы «Время новостей» на ОТВ Юлия Макарова. На ней черное облегающее платье с украшениями, напоминающими щупальца.



«Сегодня я младшая сестра Медузы Горгоны», — смеется Юлия. Макияж — от визажиста Натальи Тюниной.

Костюм для Юлии Макаровой подготовила Татьяна Котова, про «медузу» она угадала. Коллекция Sirena посвящена морским обитателям, на создание необычных платьев Татьяну Котову вдохновили медузы и осьминоги. Модельер впервые участвует в фестивале, но не сильно волнуется. Платья от челябинского дизайнера в сентябре-2021 показывали на Миланской неделе моды.

«В Милане был курьез: одно платье надели верх ногами. Я на показ поехать не смогла, одежду выслала почтой. И никто не заметил, что что-то не так, фото с моделью даже напечатали в журнале. Сегодня, конечно, такого не будет — всех одеваю сама», — смеется Татьяна.

Это платье модели Милана по ошибке носили вверх тормашками

Необычные платья не предназначены для повседневной носки, но их часто арендуют артисты для своих выступлений.

Фестиваль начинается с VIP-дефиле. В нем участвует четыре ведущих телеканала ОТВ. Первой выходит Марина Гез — ведущая программы «Наше утро». Она в огненно-красном экстравагантном платье. Вместе с ней в элегантном костюме по подиуму прошел Вячеслав Куликов, главный доктор в программе «О здоровье».

За ними следует ведущая программы «Время новостей» Юлия Макарова в таинственном черном платье. Мы уже видели девушку в гримерке. Вместе с ней ведущий шоу «Наше утро» Иван Карташев — он чуть ли не парит по сцене, на подтяжках за его спиной — крылья.

Директор Камерного театра Илья Коломейский в цилиндре ведет на цепи двух актеров. Илья объясняет, что он в костюме Карабаса-Барабаса. Готовил образ главный художник Камерного театра Сергей Александров.

Яркий костюм у Оксаны Шаталовой — генерального директора компании «Автоцентр УАЗ на Косарева, 6». Дизайнер — Татьяна Котова.

После начинается официальная часть показа. Открывает дефиле коллекция «Дыхание весны» от Марии Чубаевой, основателя бренда CHUMA.

Для фестиваля в зале установили подиум длиной 22 метра. Дорожка тянется от сцены через оркестровую яму и уходит в амфитеатр. Вокруг подиума сидят зрители.

Среди иногородних участников — Московский театр моды «Василиса» с детской коллекцией «Седьмое небо».

Настоящий фурор производит коллекция «Священное проЯвление» от Марины Вилисовой. На сцену под звуки гуслей выходят беременные женщины, они ведут за руку детей. Все модели в белых этнических одеждах и при этом босые. На стопах вместо обуви — вязаные украшения. Под звуки колыбели модели ходят по подиуму и неторопливо водят хоровод.

«Когда готовились к фестивалю, мне предлагали взять моделей с накладными животами. Но я отказалась от этой идеи, важно было показать платья на настоящих будущих мамах. Некоторые из них на последних неделях беременности, но это было их пожелание — участвовать. Поэтому под личную ответственность»,— рассказывает Марина Вилисова.

Московский дизайнер Анастасия Чернышова презентовала коллекцию одежды «Аттакус». На головах девушек украшение из нитей и бусин — это авторский аксессуар, Анастасия называет его «терновый венок».

«Коллекция посвящена одной из самых больших бабочек на планете — атласу, или Attacus atlas. Рисунок на ее рыжих крыльях напоминает змеиную голову. Можно проследить метаморфозу, превращение куколки в бабочку. Сначала на моделях узкие вещи — корсеты, комбинезоны, ботфорты. Одежда напоминает кокон. Дальше появляется многослойность: я ввела широкие тренчи, полы плаща напоминают крылья», — рассказывает Анастасия Чернышова.

Зрители тепло встречают коллекцию Натальи Евсеевой «Disney в современном мире». Платья напоминают одежду героинь сказок — Беллы, Белоснежки, Русалочки.

В финале на сцену выходит Золушка в голубом платье, такое было на принцессе в голливудском фильме 2021 года. Корсет и подол оформлен светящейся гирляндой.

Во втором отделении презентовали коллекцию от дизайнера из Екатеринбурга Лоры Дембицкой. В показе участвуют модели старше 30 лет. Женщины, в отличие от классических моделей, широко улыбаются публике с подиума.

Закрывает фестиваль коллекция московского дизайнера Сергея Сысоева. Во время показа из колонок звучит шум ветра, который сменяется на звуки костра и журчания воды, щебетание птиц и скрип телеги.

Напомним, что фестиваль «Платье города» организует имидж-клуб «Светлана». В этом году в показе участвовало 80 моделей.