В Челябинске прошел большой гала-концерт к 100-летию российского джаза

На сцене выступили Игорь Бутман, Лариса Долина и «Уральский диксиленд»

10 октября в челябинском театре оперы и балета им. Глинки состоялся большой гала-концерт к столетию российского джаза. В столицу Южного Урала приехали звезды российской джаз-музыки Игорь Бутман, Лариса Долина, австралийская певица Fantine и «Уральский диксиленд Игоря Бурко».



В программе концерта два отделения по 45 минут. На сцену вышли трио Даниила Крамера, трио Андрея Кондакова, квартет Петра Востокова, «Уральский диксиленд» и Московский джазовый оркестр во главе с Игорем Бутманом. Солировали Лариса Долина и певица Fantine.





Гала-концерт посетила общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

«Южноуральцы внесли огромный вклад в развитие джазовой музыки в стране. До сих пор здесь джаз любят и уважают. У нас родилось множество фестивалей, например фестиваль Игоря Бутмана, который проходит уже 6 лет и каждый раз собирает полные залы. За это время Игорь Михайлович для нас стал уже родным», — поделилась общественный деятель Ирина Текслер.

Российский джаз ведёт свою историю с 1 октября 1922 года. Тогда в Москве состоялся первый джазовый концерт оркестра Валентина Парнаха.

Певица Лариса Долина во время своей поездки в Челябинск подписала соглашение с Детской филармонией Челябинской области. В рамках сотрудничества для детей и преподавателей будут проходить уроки и мастер-классы от педагогов из Музыкальной академии Ларисы Долиной.

Перед концертом Игорь Бутман поблагодарил губернатора региона Алексея Текслера и общественного деятеля Ирину Текслер за активную поддержку джазового искусства в регионе.