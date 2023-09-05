Благотворительный фонд «Рожденная побеждать!», созданный с целью оказания содействия людям с инвалидностью, ежегодно проводит конкурс красоты, женственности и таланта с одноименным названием для женщин, передвигающихся на инвалидных колясках. В нем участвуют жительницы Челябинской области, Москвы и Санкт-Петербурга, Орловской, Свердловской, Ленинградской, Тверской областей, Карелии, Республики Беларусь и Луганской Народной Республики.
В первый день конкурса для женщин с ограниченными возможностями здоровья, передвигающихся на колясках, был проведен мастер-класс с психологом Татьяной Помрясиной.
«Здесь очень теплая, доброжелательная атмосфера. Будем общаться, знакомиться поближе, дружить. Надеюсь, этот конкурс станет началом новых отношений и дружбы», — отметила участница клуба «Рожденная побеждать» Екатерина Родионова.
Финальное шоу международного конкурса красоты «Рожденная побеждать!» состоится 7 сентября в отеле Radisson Blu. Участницы продемонстрируют результаты своей интенсивной подготовки в течение десяти дней пребывания в Челябинске.
Организаторы проекта — благотворительный фонд «Рожденная побеждать!», министерство культуры Челябинской области и Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города