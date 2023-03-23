В Челябинске проходит очный этап музыкального форума «Худсовет»

80 юных музыкантов учились у наставников из Москвы

В Челябинске стартовал проект «Худсовет», который дает начинающим исполнителям и музыкантам брать уроки у педагогов из Москвы в формате мастер-классов, индивидуальных занятий, творческих гостиных и совместных выступлений.

«В Челябинск часто приезжают маститые педагоги, профессора из столицы. Разница в том, что, когда ребенку приходится играть перед серьезным профессором и приглашенной звездой, — это большая ответственность. Мы постарались избежать барьера в возрасте, коммуникации, чтобы для ребенка была максимально комфортная обстановка, он получал удовольствие, а не волновался», — отметила руководитель проекта Дарья Вишня.

Завершится форум 24 марта гала-концертом «От Баха до Пьяццоллы». В программе — выступления солистов ведущих музыкальных коллективов страны, Челябинского государственного симфонического оркестра, а также трех лучших юных участников форума.

Автор: Дарья Малова