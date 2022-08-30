В Челябинске продолжился арт‑фестиваль «Неискусственно»

Вместо перформансов и парада картин — лекции от дизайнеров

В Челябинске продолжается арт-фестиваль «Неискусственно». Первая часть феста состоялась 27 августа в Арт-сквере — на набережной прогулялись ожившие картины, а художники устроили перформансы. На этом фест не закончился. До 4 сентября в историческом парке «Россия — Моя история» проводят лекции о современном искусстве и о том, как его продвигать.

В программе — встреча с дизайнером из Санкт-Петербурга Андреем Люблинским.

Андрей Люблинский — профессиональный художник, автор арт-объектов в разных городах страны. В парке Горького в Москве плавал его большой пиксельный утенок, на ВДНХ он готовил инсталляцию «Дружба народов» (пиксельные скульптуры), а на днях в ГУМ-е открылась его выставка с человечками из разноцветных геометрических фигур. Работы дизайнера также хранятся в музее современного искусства «Эрарта», в собрании Государственного Русского музея и в музее современного искусства PERMM.

31 августа пройдет встреча с дизайнером «Как придумать, сделать и продать красивое», а на следующий день — 1 сентября — он проведет мастер-класс «Сделай сам». Участники попробуют быстро решать нетривиальную задачу, связанную с арт-объектами в городской среде. С собой нужно взять блокнот с ручкой и устройство с выходом в интернет.

Еще один гость — Сергей Сыров, заведующий кафедрой дизайна РАНХиГС и президент Московской международной биеннале графического дизайна «Золотая пчела». 2 сентября Сергей поговорит с участниками встречи о новейшей истории графического дизайна в России.

На все мероприятия необходимо записаться на сайте арт-фестиваля «Неискусственно».

О других мероприятиях, которые пройдут в ближайшие дни, читайте в афише.