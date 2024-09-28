В Челябинске продолжаются гастроли театра «Кукольный формат» из Санкт-Петербурга

Это самый петербургский из всех театров кукол

На большой сцене челябинского театра кукол проходят гастроли театра КУКФО из Санкт-Петербурга. В гастрольную афишу попали три «золотомасочных» спектакля: «Птифуры. Бабушки», «Вафельное сердце», «Аленький цветочек».

Благодаря проекту «Большие гастроли», учрежденному Министерством культуры РФ, жители страны знакомятся с выдающимися образцами современного театрального искусства. Каждый год составляется программа и лучшие театры страны отправляются в гастрольный тур по регионам. Кстати, в проекте принимают участие не только государственные театры, но и камерные авторские коллективы.

Челябинским зрителям повезло! Всего на четыре дня, до 29 сентября, к нам в гости приехал абсолютно чудесный небольшой авторский театр из Санкт Петербурга «Кукольный формат». Двадцать лет назад театр возник на энтузиазме, бесконечной энергии, желании творить художника, режиссера Анны Викторовой. Десять лет театр скитался по разным помещениям, и только потом обрел свою постоянную прописку на Пушкинской, 19. Помещение небольшое, всего на несколько десятков зрителей. Но в этой камерности, возможно, один из главных секретов успеха театра.

Правая рука художественного руководителя с первых дней существования театра Христина Пасонен. Она же художественный руководитель проектов театра и приехала с артистами в Челябинск.







«По стране о нас идет слава, что мы самый петербургский из всех театров кукол. В нашем репертуаре очень много о Петербурге. Наш первый спектакль — „Всадник Купрум“, посвящен легенде о появлении нашего города. Мы сами придумали историю о том, как родился Петербург, придумали, почему он появился. В нашей версии он построен на любви, а не на костях. Сейчас в репертуаре живут знаменитые „Преступление и наказание“, „Пиковая дама“ — это все истории о нашем городе. В „Пиковой даме“ у нас даже дома петербургские двигаются, становятся действующими лицами»,— рассказывает Христина Пасонен.

Неимоверно филигранно актеры работают с куклами, с эмоциями зрителей, ни один зритель не может остаться равнодушным. Большинство спектаклей театра предназначены для семейного просмотра. Честно говоря, эмоций не могут сдержать и взрослые, и дети.

В особо трогательные моменты на «Вафельном сердце» умудренные жизнью дамы тайком смахивали подступившие слезы, суровые мужчины становились мягче, а ребятня, не сдерживаясь, во весь голос подбадривала главных героев Тилле и Лену. Спектакль создан по одноименной книге Марии Парр, которая рассказывает об одном годе из жизни двух юных жителей бухты Щепки-Матильды. Спектакль насыщен живым планом, в котором восхитительны артисты Кирилл Смирнов и Анастасия Овсянникова. В их же руках оживают милые обитатели затерянного в норвежских фиордах поселка.

В репертуаре театра более пятнадцати спектаклей, каждый из которых как-то связан с Петербургом. За время существования театра три спектакля удостоены высшей национальной театральной премии «Золотая маска». Один из них — «Птифуры. Бабушки» — увидели челябинские зрители. Еще два спектакля, «Вафельное сердце» и «Аленький цветочек», входят в список лучших спектаклей года по версии жюри премии «Золотая маска». Это не считая других многочисленных премий и наград.

Спектакль «Птифуры. Бабушки» состоит из скетчей про стариков и старушек. Литературным первоисточником стали маленькие шутливые английские стихи — лимерики. В кулинарии птифуры — маленькие пирожные, а в спектакле птифурами стали коротенькие истории, случающиеся с бабушками и дедушками. Автор идеи спектакля — актриса Катя Ионас, она же играет в спектакле одну из ролей. Партнером Кати в спектакле стал Кирилл Смирнов. Несколько бабушек рассказывают о своей жизни, попадают в разные забавные и не очень ситуации. Спектакль интерактивный, в одной из частей зрители даже могут приобрести у старушек овощи, «абсолютно натуральные, без глютенов и красителей»! Старушки не пользуются смартфонами, поэтому к оплате примут только наличные. Получается забавная веселая игра, в которой участвует весь зал. Но это милое отступление от главной темы. Спектакль заставляет зрителя посмотреть свежим взглядом на своих родных, к которым привыкаешь за долгие годы. До глубины души трогают публику проблемы людей «серебряного» возраста.

«С первой встречи я совершенно очарована главным режиссером нашего театра Анной Викторовой. Ее работа, ее подход к творчеству, к театру, к фантазии, к придумкам задели меня за живое. Появилась мечта поступить в этот театр. Анна некоторое время думала, потому что по своей основной ипостаси я драматическая актриса. Но потом сдалась и теперь я в этом восхитительном коллективе. Работа с куклами захватывает, она сильно отличается от драматического театра. На сцене мы с куклами равноценные партнеры»,— делится актриса Катя Ионас.

Впереди еще несколько гастрольных дней. 28 сентября состоится два показа спектакля «Вафельное сердце» и один показ постановки «Птифуры. Бабушки». В воскресенье, 29 сентября, зрителей ждут два показа спектакля «Аленький цветочек».

Автор: Людмила Ковалева