В Челябинске продают бар «Музотека» на Svoboda2

Заведение проработало год

В Челябинске выставили на продажу бар «Музотека». Информация об этом появилась на сайте объявлений. Заведение, на открытие которого приехал Антоха MC, работает меньше года. Находится бар под крышей пятого цеха креативного кластера Svoboda 2.



В сентябре 2021 года бар открыли пятеро меломанов. Помимо «Музотеки», у каждого есть свой бизнес. Василий Матвеев занимается дорожным строительством, Егор Пыжьянов — врач-стоматолог, Андрей Брохман и Юрий Пономарев — дизайнеры, у них свое агентство, а Владимир Горбачев (экс-директор клуба «Дебаркадер») ушел в экобизнес. Владельцев объединила любовь к качественной музыке, и вскоре родилась идея открыть элитарный клуб, где будут проходить концерты и вечеринки с винилом.

Бар работает нерегулярно, мероприятия устраивали, когда у владельцев было время на их организацию. Анонсы вечеринок время от времени появляются в соцсетях. Например, каждый четверг на площадке играет живой джаз.

«„Музотека“ не получила должного внимания от нас. И мы хотим передать бар более заботливому владельцу. Плюс у нас появился ряд других проектов, на которые нужно переключить внимание», — объясняет Юрий Пономарев.

Площадь помещения — 66 квадратных метров. Внутри — мягкая зона, трехсторонняя барная стойка и сцена с проектором. Комнаты для кухни нет. Все продают вместе с мебелью, но концертное оборудование в стоимость не входит.

Владельцы считают, что в баре много потенциала. Площадь можно увеличить, открыв второй этаж на крыше и превратив заведение в руфтоп-бар.

Стоимость бара журналисту Первого областного информагентства назвать отказались.

«Цена — тонкий вопрос, все зависит от покупателя и от того, что человек хочет сделать. Не готовы хладнокровно отдать бар за фиксированную сумму. Сейчас мы уже начали вести переговоры с потенциальным покупателем», — объяснил Юрий Пономарев.

Напомним, что недавно выставили на продажу кофейню Clover Coffee на проспекте Ленина. Предыдущие арендаторы рассказали о плюсах и минусах этого помещения.