В Челябинске про метеорит снимут хоррор-комедию

Будут и зомби, и инопланетяне, и другие участники апокалипсиса

Летом 2023 года в Челябинске будут снимать кино. Компания FT Production из Петербурга во главе с режиссером Максимом Карлышевым сделает хоррор-комедию «Челябинск. Противостояние» о том, как развивались события, если бы из воронки Челябинского метеорита на Землю вдруг зародилась инопланетная жизнь. Об этом сообщают в министерстве культуры Челябинской области.



Полнометражный фильм будет снят в городских пейзажах: часть сцен отснимут в центре, какие-то — на ЧТЗ, в Ленинском районе и поселке Шершни. Планируется, что в съемках примет участие южноуралец Ян Цапник и другие известные актеры, имена которых пока держат в секрете. Они будут играть очевидцев событий. Часть ролей достанется артистам челябинских театров.

«Не смог пропустить событие такого, не побоюсь этого слова, вселенского масштаба. Стало интересно, как метеорит мог бы изменить жизнь горожан, самого города. Жанр позволяет максимально отпустить себя в творческом плане. К тому же, фильмов в подобной стилистике у нас выпускается мало», — рассказывает сценарист, режиссер будущего фильма Максим Карлышев.

Съемки запланированы на лето 2023 года, а премьера — на 2024 год. А уже завтра, 16 февраля, съемочная группа прилетит в Челябинск, чтобы выбрать локации, договориться с местными участниками проекта.