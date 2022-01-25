В Челябинске приняли дизайн-код наружного освещения

Управление архитектуры города опубликовала правила и рекомендации по установке городской подсветки

В управлении архитектуры Челябинска приняли дизайн-код для наружного освещения. В нем описаны принципы и правила установки уличной подсветки. Большое внимание уделили эстетике. Согласно документу освещение на улицах должно удовлетворять потребность в прекрасном у жителей города. Информация об этом появилась на сайте управления архитектуры Челябинска.



Освещение не должно мешать автомобильному движению и пешеходам, а при его установке нужно учитывать затраты на возможный капитальный ремонт.





Теперь, прежде чем размещать освещение на объектах, нужно разработать эскиз и согласовать с управлением архитектуры города. Сам дизайн-код содержит только список стандартных норм и рекомендации по разработке проекта.

Напомним, что перед новым годом в городе архитектурной подсветкой были оборудованы Театр кукол, Исторический музей, Картинная галерея, Театр оперы и балета и здание филармонии.

Сейчас в разработке находится проект по подсветке Театра драмы им. Наума Орлова и публичной библиотеки.