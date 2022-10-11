В Челябинске придумали новый молодежный джазовый фестиваль

Форум состоится в феврале 2023 года, и его поддержит джазмен Игорь Бутман

«Челябинск не должен отставать от других городов. Мы вместе развиваем музыкальные навыки наших детей. Джаз — серьезная музыка, наравне с академической, классической. Все стили музыки взаимосвязаны. Недавно вот рэпер L’ONE написал, что я „его бро“. А еще однажды я разговаривал с Моргенштерном, он очень удивился, что термин „грув“ в джазе появился еще тогда, когда рэпа не было. Так что я, конечно, одобряю идею такого молодежного и открытого джазового форума. Мы обязательно примем в нем участие, чтобы фестиваль прошел на самом высоком уровне»,

— поддержал идею Игорь Бутман.

«За минувший год для учеников филармонии было устроено порядка десяти мастер-классов с лучшими педагогами и исполнителями. Детский состав оркестра принял участие в нескольких фестивалях и без наград не остался. Для нас это большое достижение. И здорово, что Игорь Бутман видит, как сильно выросли ребята в профессиональных навыках»,

— добавила Татьяна Денисова, руководитель Детской филармонии.

Эту идею презентовали в рамках открытой репетиции эстрадно-джазового оркестра Детской филармонии, на которой присутствовал джазмен Игорь Бутман. Авторы проекта рассказали, что городу необходим молодежный джазовый форум, в котором принять участие смогут не только профессионалы, но и все любители джаза, одаренные воспитанники региональных музыкальных школ, педагоги и поклонники жанра.И было бы здорово проводить такой форум в Челябинске, в дни Фестиваля музыкального юмора Игоря Бутмана, чтобы завершить учебные встречи грандиозным открытым концертом на площадке ТРК «Алмаз», с выступлениями ученических коллективов и мировых звезд.Игорь Бутман идею поддержал и привел в пример джазовую смену на молодежном форуме «Таврида» и джазовый форум в Самарской области.Во время открытой репетиции детский оркестр под управлением музыканта Антона Бугаева сыграл Hunting Wabbits с импровизационными включениями, в сопровождении вокалистки исполнил God Bless the Child и не только. Игорь Бутман остался доволен игрой, дал лишь несколько рекомендаций для исполнения. Джазмен отметил, как сильно вырос уровень участников оркестра за год.Напомним, Академия джаза Игоря Бутмана и челябинская Детская филармония год назад подписали договор о сотрудничестве.Молодежный джазовый фестиваль в Челябинске планируют провести в феврале 2023 года. Более подробная информация о музыкальном событии появится чуть позже.