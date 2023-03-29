В Челябинске придумали игру в культурную «Монополию»

Презентация настольной игры состоялась в мультимедийном парке «Россия — Моя история»

Цель новой игры — популяризация учреждений культуры и искусства Челябинской области. В культурной «Монополии» вместо привычных промышленных и финансовых объектов представлены 20 областных культурных учреждении, среди них музеи, театры и библиотеки.

Игрокам предоставляется возможность посетить бесплатные экскурсии и заглянуть в самые далекие углы каждого объекта, специально для этого «Монополия» снабжена QR-кодами. Желающие смогут стать театральными директорами, музейными смотрителями, концертными организаторами и заработать свой первый культурный капитал, защитив проект.

Неклассическая «Монополия — Культура и искусство Южного Урала» была разработана по заказу Министерства культуры Челябинской области, разработчиком игры стала Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий. Сейчас выпущен пробный тираж в 100 экземпляров. Опробовать игру можно будет в культурных учреждениях Челябинской области.





Текст: Дарья Малова