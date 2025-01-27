В Челябинске презентуют вторую серию мультфильма «Большое путешествие Люськи и Фрикадельки»

Вместе с ней — тизеры «документалки» о героях Великой Отечественной и мультсериала по книгам Павла Седова

В челябинском кинокультурном центре «Победа» 30 января покажут вторую серию мультика о девочке Люсе и ее кошке Фрикадельке, исследующих историю и загадки Южного Урала. Если первая часть была посвящена Аркаиму, то вторая — возникновению топонимов Сугомак и Егоза. Об этом сообщили в челябинской компании «АистМедиа».

Напомним, корреспондент ИА «Первое областное» передавал, что первую серию «Люськи и Фрикадельки» (6+) забрали на федеральный канал «Карусель». Дети со всей России узнали о синташтинской культуре и археологических находках Челябинской области.

Над второй серией трудились сразу 40 человек: операторы, сценаристы, художники, мультипликаторы. Все потому, что это игровой мультфильм: часть сцен нарисована, часть — отыграна актерами в Кыштыме и Челябинске. На этот раз герои будут раскрывать тайны старинной башкирской легенды и знакомиться с Кыштымом.

«Мы хотим устроить этакий неформальный творческий отчет, с гордостью показывая уже сделанную работу, и рассказать о планах на 2025 год, они у нас достаточно амбициозны. Участникам презентации предоставляется возможность заглянуть за кулисы кино- и мультпроизводства, узнать про его кухню и кое-какие творческие секреты», — рассказал о презентации серии автор проекта и режиссер Артем Инглин.

Также челябинцам покажут тизеры еще двух картин. Первая — документальный фильм Артема Дробышева «Соколиный клин» (12+). Это история о южноуральских летчиках Великой Отечественной войны. Премьеру обещают в феврале. Второй проект — мультсериал «Мишка Бо и его друзья» (6+) по книгам Павла Седова.

«Большое путешествие Люськи и Фрикадельки» и «Соколиный клин» вошли в число семи фильмов, снятых на Южном Урале в 2024 году. Какие еще проекты создавали в регионе, рассказывал корреспондент ИА «Первое областное».