В Челябинске презентовали видеоклип к 80‑летию Великой Победы

В создании песни участвовали Камерный хор Михальченко и симфонический оркестр области

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В Челябинске создали клип на песню «Две великие победы», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Презентовали видео на Челябинском тракторном заводе, где сняли фрагменты видеоряда, сообщают в Челябинской филармонии.

Как рассказывают в филармонии, песня «Две великие победы» объединяет исторические события Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Видеоклип — авторский проект филармонии к 80-летию Победы.

«Любая песня рождается не просто так, ее нельзя написать по заказу, все рождается от души. Мы верим в победу и хотим выразить эту веру художественным словом, творчеством, музыкой и подобными клипами. Эта песня — духоподъемная, она прекрасно ложится на хор и симфонический оркестр», — отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Музыку и слова создали челябинские авторы — член Союза композиторов России Полина Сергиенко и член Российского союза писателей Наталья Балынская.

Песню исполнили солисты Мариинского и Большого театров Александр Михайлов и Александр Краснов. Также в создании видеоклипа участвовали Камерный хор имени Валерия Михальченко, Государственный симфонический оркестр Челябинской области и дирижер Михаил Перевалов.

Также во время презентации артисты устроили концерт прямо в цехе ЧТЗ.