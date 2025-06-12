В Челябинске презентовали комикс-путеводитель по самым чилловым местам

Дизайнер Юрий Пономарев: «Это акт публичного признания любви к городу»

В Челябинске начали выпускать цветной комикс-гид «Чиллябинск». В главной роли — верблюд по имени Чилл, который проводит читателей по главным точкам притяжения в городе и местным брендам. Зачем нужно новое локальное издание, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

«Чиллябинск» выполнен в формате цветной газеты, некого «объемного высказывания о городе, в котором запечатлены чувства». Для начала решили выпустить 15 тысяч экземпляров, что считается достаточно большим тиражом для города, особенно тогда, когда журналы и газеты постепенно уходят из современной жизни. Главный редактор, челябинский дизайнер Юрий Пономарев (а еще автор нового дизайна адресных табличек, фирменного городского паттерна, туристической навигации по пешеходному центру, бренд-концепции парка Гагарина и праздничного оформления Дня города), поделился, что и распространять «Чиллябинск» думали через киоски, но потом поняли, что там периодику покупает другая аудитория.

«Мы вначале думали сделать либо журнал, либо газету. Мне показалось, что журналы еще будто недостаточно вымерли, чтобы их заново воскрешать. А газета — это формат, который уже ушел в прошлое, а тут раз — и цветной комикс на газете, прям как первые издания XX века. У газеты есть свежесть, запах, повышенная тактильность, свой антиформат», — рассказывает основатель «Чиллябинска» Юрий Пономарев.

Пилотный выпуск «Чиллябинска» вышел полгода назад. Это был всего разворот в местном журнале BLUR (в новую газету он не попал). Тогда команда проекта решила пойти дальше и запустить полноценную многотиражную газету, первый выпуск готовили с декабря прошлого года. Забавно, но раньше комикса появился бренд Chillyabinsk и мерч. Почему «Чиллябинск»?

«Один раз, катаясь на велосипеде, я остановился почилить на скамейке и словил в себе это слово — „чилл“, почти как Челябинск. Оно мне так приглянулось, что я стал им подписывать свои фотографии, потом сделал футболки, которые люди начали покупать. И так команда проекта стала эту идею развивать и интегрировать в бренды, что в итоге это вылилось в альтернативную версию города, которую мы видим, ощущаем, и которой хотим делиться в виде комикса», — отметил главред.

Днем выпуска газеты стало 11 июня, когда комикс публично презентовали, этот же день прозвали «Днем города Чиллябинска». На одном из экземпляров Юрий Пономарев попросил расписаться всех желающих. Мы решили не оставаться в стороне и написать на обложке: «С любовью от 1obl.ru».

Один номер будет выходить раз в сезон. В каждом новом путеводителе будет продолжаться история из предыдущего, первый выпуск даже закончили фразой «Продолжение следует...» Распространять «Чиллябинск» будут через кофейни, магазины, отели. Кстати, для издания путеводителя официально зарегистрировались как рекламное СМИ.

Первый номер посвятили знакомой для челябинцев проблеме — наступлению неожиданной зимы в начале лета. Верблюд Чилл, белка Стрелка, гепард Кэш и медведь Трактор пытаются остановить глобальное потепление и борются с монстром из «жидкого газа», точнее «льда из газа», хотя скорее «газового льда». История наполнена мемами, отсылками, которые поймут только южноуральцы, и локальными брендами. Именно для знакомства с местными «чилловыми» местами и создана газета. Внутри даже есть разворот с картой, на которой можно увидеть немецкий квартал, кофейни «Дело не в кофе», ЮУрГУ, термы, соборы, театры, Челябинск-Сити, ТРК «Родник», Теплотех, кондитерскую «Мечта». В новых комиксах карта будет расширяться и пополняться, а в будущем Юрий Пономарев надеется сделать сайт-агрегатор про путешествия по городу.

По мере выпуска газеты, команда дизайнеров будет пополняться. Юрий Пономарев отмечает, что новым лицам и новым стилям будут рады. В идеале издателям бы хотелось делать карту в каждом номере в новом стиле. Над первым выпуском работали сам Юрий Пономарев, ассистент Анна Егорова, автор сценария и режиссер комикса Никита Сокуров, главный художник Дарья Тузова и иллюстраторы Дмитрий Малышев, Ирина Климина (раскрасившая недавно Белый рынок), Диана Мерзлякова, Анжелика Сафронова.

На вопрос, не страшно ли запускать подобную инициативу (Челябинск уже видел локальные газеты, журналы и интернет-издания о городе, которые быстро закрывались), Юрий отвечает: и страшно, и не страшно одновременно. Страшно брать на себя ответственность главного редактора («Я эту роль взял не потому, что хочу быть главным редактором — так вышло. Просто мне захотелось сделать клевый, крутой комикс»), но за то, что интерес у челябинцев будет, не боится.

— отмечает Юрий.

«В гостиницах, например, большой трафик людей, которые приезжают и спрашивают, нет ли путеводителей по Челябинску. А в кафе и магазины, в которых будут лежать наши комиксы, ходит разная любопытная аудитория, такие активные люди, которые хотят знать, что происходит в городе»,

Кстати, для большей антуражности и похожести на газету в конце авторы поместили кроссворд. Челябинцам предлагают разгадать название известной кураторской группы, вспомнить, во что превратился завод оргстекла, и кем работает Ирина Шайхлисламова из Еманжелинска.