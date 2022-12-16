В Челябинске презентовали книгу «50 фактов о культуре»

Сборник издан министерством культуры Челябинской области

Книга «50 фактов о культуре. Челябинская область» была презентована 15 декабря на торжественном приеме министра культуры региона Алексея Бетехтина. Автор-составитель сборника — Наталья Денисова.



Особенность издания в том, что в нем собраны не вполне очевидные факты из культурной повестки Челябинской области. Это не сборник энциклопедических сведений о количестве театров или биографии видных деятелей искусства. 50 историй подобраны таким образом, чтобы читатель увидел, как Челябинская область вписана в культурный контекст страны, поэтому здесь есть истории и о том, как на арену нового челябинского цирка вышел Юрий Никулин, и про концерт Государственного симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова в цехе Трубопрокатного завода, и о первых сольных концертах Александра Розенбаума, и о том, что первые главы романа «Молодая гвардия» были напечатаны в газете «Челябинский рабочий».



Книга щедро иллюстрирована, в том числе фотографиями челябинских мастеров Сергея Васильева, Евгения Ткаченко, Владимира Белковского, Бориса Каулина.

