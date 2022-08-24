Сегодня, 24 августа, в Южно-Уральском государственном университете состоялся закрытый показ документального фильма «Южный Урал. Следы веков», созданного телерадиокомпанией «ЮУрГУ-ТВ» по материалам восьмитомника «История Южного Урала». Эта энциклопедия написана учеными ЮУрГУ под руководством члена-корреспондента Российской академии наук Германа Вяткина. Он же стал идейным вдохновителем фильма.
На закрытый показ в ЮУрГУ были приглашены руководитель Фонда 2020, общественный деятель Ирина Текслер и ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.
Тридцатиминутный фильм снят студентами, и его главный герой — студент третьего курса Института медиа и социально-гуманитарных наук ЮУрГУ Сергей. Его глазами зритель видит ключевые моменты истории Челябинской области, начиная с каменного века и Аркаимского городища до метеорита. Задача была — адаптировать серьезный исторический труд для массового зрителя, особенно для молодой аудитории, подать научные открытия челябинских ученых с эффектом погружения и свежего эмоционального восприятия.
«Я уверена, что после просмотра этого фильма интерес к нашему региону будет. Такая нежность к региону просыпается, такая любовь и здоровое любопытство — увидеть то, что показали в фильме, своими глазами! Получилась такая затравочка, приглашение в наш регион. И здорово, что фильм создан студентами. Не сомневаюсь, что он может заинтересовать молодежь всей России», — отметила Ирина Текслер.
И ректор ЮУрГУ Александр Вагнер, и Ирина Текслер сошлись во мнении, что фильм было бы неплохо показывать на уроках истории школьникам не только в Челябинской области, но и в России.
«В очень удобном формате, в тридцати минутах сконцентрирована суть огромной научной работы, проделанной учеными нашего университета. Работа была сложной, но команда справилась с задачей отлично. Этот фильм знакомит с природой и историей Южного Урала. Он пробуждает интерес — вот что главное. Для меня, человека нового в регионе, все было открытием! Это может быть успешный кейс для развития и продвижения региона», — отметил ректор университета Александр Вагнер.
Премьера фильма «Южный Урал. Следы веков» состоится в день посвящения в студенты в ЮУрГУ, позже — в муниципальных кинотеатрах Челябинской области и в парке «Россия — моя история».
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