В Челябинске представят спектакль по повести Даниила Гранина

Постановка запланирована в Информационном центре по атомной энергии

В честь 13-летия образовательной площадки «Информационный центр по атомной энергии» запланирован ряд праздничных и просветительских мероприятий «ИЦАЭ OPEN.SCIENCE&ART», которые стартуют 1 февраля.

В 18:00 начнется джем-сейшен, но главным событием вечера станет science drama. Режиссер Олег Иванов представит спектакль по повести Даниила Гринина «Кто-то должен». По сути, это спектакль-диалог двух ученых, которые придерживаются противоположных подходов к научной деятельности: один из них за спокойное существование в системе, другой — за прорыв и эксперимент с непредсказуемым результатом. В СССР в 1984 году по этой повести был снят одноименный фильм-спектакль с Родионом Нахапетовым, Верой Глаголевой и Георгием Бурковым, от автора текст читал тогда сам Даниил Гранин.

«Формат «Science drama» — это читка произведений с участием актеров и учёных. По традиции участниками постановки выступят как профессиональные актёры, так и представители научного сообщества — учёные, специалисты, преподаватели челябинских вузов. До конца представления зрители не будут знать, кто есть кто», — поясняют организаторы.

Вход на спектакль, как и на все мероприятия ИЦАЭ, свободный, 12+.