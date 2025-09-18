В Челябинске представят исторические оперы о великих императорах

Они станут завершающим аккордом Фестиваля мировых премьер

В Челябинске второй Фестиваль мировых премьер и музыкальных театров России завершат операми о великих монархах, сообщает пресс-служба Челябинского театра оперы и балета.

Опера «Екатерина Великая» Валерии Бесединой впервые «зашла» на сцену в октябре прошлого года. Окунуться в эпоху XVIII века поможет оркестр Марийского театра оперы и балеты. Специально для этого спектакля создали почти сто костюмных ансамблей, и только три из них — для самой Екатерины.

Завершит фестиваль опера «Петр Первый» Челябинского театра оперы и балета имени Михаила Глинки. Его премьера состоялась в марте, а спустя два месяца спектакль гастролировал по Республике Марий Эл. До возвращения домой он заглянул и в Московской театр «Новая Опера» имени Колобова. Кроме того, труппа приняла участие в десятом фестивале музыкальных театров «Видеть музыку».

Обе оперы затрагивают темы не только власти и благородства, но и любви.

Напомним, на Фестивале мировых премьер показали балет о двух Аннах: Ахматовой и Павловой. Накануне южноуральцам представили рок-оперу о воинах спецоперации «Хождение в огонь».