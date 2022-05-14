В Челябинске представили новый дизайн-код для вывесок и табличек

Документ за полмиллиона рублей не регулирует цвета, шрифты и размеры табличек, а также вывески в промзонах. Зачем он?

Для справки: дизайн-код — это набор архитектурно-художественных принципов, определяющих, как должны выглядеть вывески, входные группы, дорожные ограждения, элементы благоустройства, киоски, рекламные конструкции и информационные таблички. Дизайн-коды принимают в городах, чтобы очищать улицы от визуального шума и создавать городскую идентичность.

«Проект нового дизайн-кода основан на опыте других городов — Саратова, Белгорода. Фундаментальным стал опыт Москвы, принципы столичного дизайн-кода, которые разработал Артемий Лебедев. Кроме того, мы учли и собственный опыт взаимодействия с гостевым дизайн-кодом версии 2018 года. Если коротко, то в новых требованиях мы не затрагиваем сам дизайн. В проекте очерчены зоны, где и как возможно размещать информационную конструкцию и прописаны конкретные запреты»,

— пояснила Ольга Никитина, замначальника управления архитектуры.

Для справки: компания «Элефант» — это многопрофильное рекламное агентство полного цикла. Специалисты компании участвовали в разработке проекта главной набережной Челябинска, придумали концепт набережной вдоль ул. Российская за бассейном «Ариант», нарисовали сквер вместо парковки на ул. Кузнецова возле школы дзюдо «Электрометаллург» и приложили руку к оформлению нового челябинского аэропорта «Курчатов».

«Предыдущий дизайн-код был слишком формален, загонял в рамки, обозначал шрифты и размеры букв в сантиметрах. Мы требования сильно упростили: не указываем 100%-точные размеры, цвет, не диктуем шрифты. Мы лишь указываем, как вывески размещаются и как они должны соответствовать элементам архитектуры. И быстрое распространение нашего дизайн-кода на всю территорию города позволит решить сразу три самые актуальные проблемы»,

— заканчивает презентацию Михаил Смирнов, листая слайды со свежими фотографиями Челябинска.

«Мы не против дизайн-кода, но получается что красим розы в красный цвет. Дизайн-код запрещает баннерную ткань для вывесок. Тут же будет предписание администрации, а потом управления благоустройства и управления наружной рекламы. Три разные организации! Мы находимся в здании на гостевом маршруте, пытаемся согласовать новую вывеску. И в этом время идет капитальный ремонт фасада, обещают единую подложку для вывесок. Так и не дождались. В итоге к нам пришли и сказали, что мы можем сделать просто по стандартам. Чего мы тогда ждали?!»,

— эмоционально рассказывает свою историю участница паблик-тока.

«Во-первых, мы сейчас знакомимся только с проектов, подобных встреч-обсуждений будет еще несколько. Мы не можем сказать, что документ станет обязательным в этом году или в следующем. Нет, он может остаться на уровне рекомендаций. Но жизнь не останавливается. Продолжают открываться новые предприятия, и, в случае чего, чтобы не тратить деньги на вторую вывеску, можно сразу сделать все с учетом рекомендованного дизайн-кода. И согласовывать ничего не придется»,

— подытожила Ольга Никитина.

В челябинском Доме архитектора 12 мая презентовали проект дизайн-кода для вывесок и мемориальных табличек. Впрочем, в основном речь шла о вывесках, так как встречу уложили в формат паблик-тока, на котором собрались эксперты и представители бизнес-сообщества.Напомним, с 2018 года в Челябинске уже действует один дизайн-код. Его разработали в горячую пору подготовки города к саммитам ШОС и БРИКС 2020, которые благополучно прошли не в Челябинске. Тогда суровые требования к вывескам и баннерам распространились на гостевые маршруты — 42 улицы в центре и на основных направлениях, ведущих к выездам из города. Визуального шума на центральных улицах поуменьшилось, но чиновники из администрации до сих пор выдают новые предписания о демонтаже не соответствующих вывесок и рекламных объявлений практически ежедневно.Новый документ будет существовать в связке с первым и касаться всех остальных городских территорий.При этом в администрации признали, что первый документ получился слишком жесткий и формальный. Дизайн-код версии 2018 стал для бизнеса не подспорьем, а головной болью.Подготовку второго этапа разработки дизайн-кода челябинское управление архитектуры выставило на конкурс: заказ получила рекламная группа «Элефант». Сумма контракта — порядка 500 тысяч рублей. Новый дизайн код должен регулировать размещение вывесок по всему Челябинску.На презентацию набился полный зал. Больше половины — представители бизнеса, которые взволнованы не на шутку еще до начала встречи Многие из них уже столкнулись с дизайн-кодом, хлебнули горя, потратили деньги или даже лишились бизнеса. Не случайно самая популярная табличка в центре города — «аренда».Презентацию проекта вел Михаил Смирнов, директор «Элефанта». За ходом встречи следили эксперты-участники — главный художник города Павел Писклаков, девелопер Екатерина Цветкова, создатель движения Челябдизайн Юрий Пономарев, вице-председатель Челябинского областного отделения «Опоры России» Алексей Ларин.Многостраничный файл проекта мелькает на экране. Для максимального удобства пользования специалисты «Элефанта» упаковали весь дизайн код в несколько таблиц и шесть простых шагов. В таблицах — типы улиц, жилой и коммерческой застройки, виды вывесок и материалы для их изготовления. И категорические запреты: нельзя вешать вывески на балконах, перилах и окнах жилых домов, надстраивать плакаты над магазинами, использовать стены домов выше перекрытий первого этажа и так далее. Принципиально ничего нового, зато информацию красиво переупаковали.Три проблемы по мнению Смирнова — это въезды в город, которые сейчас буквально залеплены некорректной рекламой и создают у гостей ощущение Челябинска, как устойчивого промышленного дна. Это ограничение по цвету (по опыту «Элефанта» 82% используемых материалов — белого цвета). Наконец, требования должны коснуться и объектов муниципального и ведомственного подчинения, которые сейчас сильно выбиваются из дизайн-кода.В презентацию вклиниваются представители бизнеса во главе с Алексеем Лариным. Бизнес-сообщество волнуют дополнительные расходы, всеобщая унификация и новые контракты от города на вывески для минкульта.— Какого экономического эффекта мы можем достигнуть? — задается вопросом Алексей Ларин.— Экономический эффект мы врядли сможем подсчитать, опоздали лет на 15, — спокойно отвечает Михаил Смирнов, — Сейчас мы можем решить урбанистическую проблему, начать формировать челябинскую эстетику.— Заводскую? — выкрикивают из зала.— По данным ассоциации автодилеров Челябинска, большинство автомобилей на дорогах города — серого цвета. Может надо уходить от образа города-завода, добавлять ярких красок и необычных решений? Мы оставили в дизайн-коде поле для творчества, иначе из рекламы уйдут все творческие люди, — не возражает, но уточняет Михаил Смирнов.— Кстати, где у вас в типологии зданий промышленные зоны? — повисает в воздухе реплика из зала.Владельцы сети магазинов и частной мастерской наперебой делятся бедами: за согласование вывески отвечают разные организации, с кого-то спрашивают жестко, а на соседские «выкрутасы» закрывают глаза. А порой, администрация и сама не выполняет обязательств.Прямой вопрос бизнеса остался без конкретного ответа, однако Ольга Никитина уточнила, что в конечном счете от нового документа они ждут именно упрощения во всех сферах. На прямой вопрос, уместно ли в сложившейся экономической ситуации принимать документ, который бременем ляжет на бизнес, чиновница зал успокоила.