В Челябинске представили исторический альбом «Александр I на Урале»

В книге объединили живопись и исторические факты о поездке царя от Оренбурга до Перми

23 декабря в Историческом музее Южного Урала презентовали иллюстрированную книгу об инспекции императора Александра Первого на Южный Урал. В альбом собрали портреты царя, пейзажи окрестностей Златоуста и Челябинска, выдержки из исторических книг.







Издание собирал директор Исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский совместно с директором Музеев Московского Кремля Еленой Гагариной.





Этот сборник — логическое продолжение выставки «Путешествие Александра I по Уралу», которую представили в Историческом музее Южного Урала в августе 2021 года.

«Идея возникла, когда мы готовили выставку про Александра I. Елена Гагарина тогда сказала, что мы проделали огромную работу и если теперь не выпустить книгу, то все эти старания просто потеряются», — рассказал на презентации министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Император Александр I посетил Урал в 1824 году. Он лично учредил Златоустовский оружейный завод и стал первым монархом, посетившим Урал.