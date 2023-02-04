В Челябинске представили документальный фильм о нагайбаках

На премьеру «Уральского Парижа» приехали создатели картины

4 февраля в челябинском кинотеатре Пушкина прошла премьера фильма «Уральский Париж. Наследие победителей». Представили документалку сами авторы — ведущий программы «Русский след» Алексей Никулин, директор телеканала «Моя планета» Николай Табашников и депутат Госдумы Станислав Наумов.



Фильм посвящен нагайбакам — малой народности Южного Урала, благодаря которой на карте области появились европейские названия вроде Лейпцига, Парижа и Фершампенуаза. Казаки-нагайбаки участвовали в Отечественной войне 1812 года и прошли через всю Европу.





Как передает корреспондент Первого областного информагентства, в кинотеатре полный зал. Среди зрителей: казаки и просто заинтересованные жители Челябинска.

После показа — открытый микрофон, где зрители делились своими впечатлениями. Челябинцы много благодарили создателей и хорошо отозвались о документальном проекте.

За день до этого, 3 февраля, фильм показали в Доме культуры Нагайбакского района. На показ пригласили жителей района, в том числе и снимавшихся в фильме.

Съемки проходили на Южном Урале летом. Фильм снимался на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив.