В Челябинске появится выставка из фондов Пушкинского музея

Первую экспозицию откроют в 2025 году

Челябинский музей изобразительных искусств будет сотрудничать со знаменитым музеем имени Пушкина. О достигнутой в рамках «Российской креативной недели» договоренности сообщил министр культуры области Алексей Бетехтин.

«На июнь запланируем повторный визит главы Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Елизаветы Лихачевой в наш регион. Ключевым моментом станет подписание меморандума о партнерстве и совместной деятельности московского музея с Челябинским государственным музеем изобразительных искусств», — отметил Алексей Бетехтин.

Первую выставку из фондов Пушкинского музея в Челябинске откроют уже в 2025 году.

Ранее в рамках «Российской креативной недели» состоялась панельная дискуссия, где спикеры обсудили опыт работ региональных кинокомиссий и то, как они влияют на всю киноиндустрию. Напомним, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о создании такой кинокомиссии на Южном Урале.