«На июнь запланируем повторный визит главы Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Елизаветы Лихачевой в наш регион. Ключевым моментом станет подписание меморандума о партнерстве и совместной деятельности московского музея с Челябинским государственным музеем изобразительных искусств», — отметил Алексей Бетехтин.
Первую выставку из фондов Пушкинского музея в Челябинске откроют уже в 2025 году.
Ранее в рамках «Российской креативной недели» состоялась панельная дискуссия, где спикеры обсудили опыт работ региональных кинокомиссий и то, как они влияют на всю киноиндустрию. Напомним, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о создании такой кинокомиссии на Южном Урале.