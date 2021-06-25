В Челябинске появится первое открытое пространство для граффити

В День молодежи, 27 июня, состоится презентация санкционированной площадки для стрит-арта





Такие площадки существуют в разных странах, в том числе в России, но в Челябинске организована впервые. До сих пор уличные художники легально рисовали только на крупных городских мероприятиях, где были заранее согласованные с администрацией места. Все самовольные рисунки коммунальные службы имели полное право закрашивать. Так случилось с



«В первую очередь мы даем художникам возможность реализоваться, а также надеемся, что нелегальных работ в городе станет меньше», — комментирует Варвара Сычева, заместитель начальника управления по делам молодежи администрации Челябинска.



Презентация пройдет 27 июня в 11:00. После этого площадка будет открыта для всех желающих.



Текст: Евгений Рыженьков

Под холст для уличных художников приспособлено ограждение городского зоопарка со стороны детской железной дороги. Высота поверхности составила 2,5 метра, а протяженность — около 350 метров. Создание такого пространства — инициатива самих художников, одобренная администрацией города.Такие площадки существуют в разных странах, в том числе в России, но в Челябинске организована впервые. До сих пор уличные художники легально рисовали только на крупных городских мероприятиях, где были заранее согласованные с администрацией места. Все самовольные рисунки коммунальные службы имели полное право закрашивать. Так случилось с портретом поэта Бориса Рыжего , который авторы восстанавливали три раза.Презентация пройдет 27 июня в 11:00. После этого площадка будет открыта для всех желающих.