Под холст для уличных художников приспособлено ограждение городского зоопарка со стороны детской железной дороги. Высота поверхности составила 2,5 метра, а протяженность — около 350 метров. Создание такого пространства — инициатива самих художников, одобренная администрацией города.
Такие площадки существуют в разных странах, в том числе в России, но в Челябинске организована впервые. До сих пор уличные художники легально рисовали только на крупных городских мероприятиях, где были заранее согласованные с администрацией места. Все самовольные рисунки коммунальные службы имели полное право закрашивать. Так случилось с портретом поэта Бориса Рыжего, который авторы восстанавливали три раза.
«В первую очередь мы даем художникам возможность реализоваться, а также надеемся, что нелегальных работ в городе станет меньше», — комментирует Варвара Сычева, заместитель начальника управления по делам молодежи администрации Челябинска.
Презентация пройдет 27 июня в 11:00. После этого площадка будет открыта для всех желающих.
Текст: Евгений Рыженьков
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